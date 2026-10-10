Efectul devastator al războiului din Ucraina. Unul din trei civili prezintă simptome de stres posttraumatic (PTSD)

Studiul, publicat în 2026 și bazat pe un sondaj reprezentativ realizat în mai 2024, estimează că 31,2% dintre adulții analizați prezintă simptome compatibile cu tulburarea de stres posttraumatic (PTSD) sau cu tulburarea de stres posttraumatic complex (CPTSD), scrie The Conversation.

Cercetarea a implicat specialiști de la King’s College London, Kyiv School of Economics, George Washington University, University of Manchester și alte instituții internaționale. Interviurile au fost realizate de Kyiv International Institute of Sociology. Rezultatele oferă una dintre cele mai detaliate imagini de până acum asupra impactului psihologic al războiului asupra populației civile din Ucraina.

Unul din trei adulți, afectat de traume. Ce au descoperit cercetătorii

Cercetarea a inclus 2.504 adulți care locuiau în regiunile Ucrainei aflate sub controlul autorităților de la Kiev. Participanții au fost selectați aleatoriu și intervievați telefonic, inclusiv persoane care fuseseră nevoite să își părăsească locuințele. Peste trei sferturi dintre respondenți au declarat că au trecut prin cel puțin un eveniment traumatic în viața adultă. Aproape jumătate au raportat experiențe traumatizante încă din copilărie.

Bombardamentele, distrugerea locuințelor, pierderea persoanelor apropiate și strămutarea familiilor se numără printre experiențele descrise de participanți. Aproximativ un sfert dintre adulții incluși în studiu au îndeplinit criteriile pentru PTSD, în timp ce în jur de 6% au prezentat simptome compatibile cu forma complexă a tulburării.

PTSD se poate manifesta prin amintiri intruzive, coșmaruri, evitarea situațiilor asociate traumei și o stare permanentă de alertă. Forma complexă include și dificultăți persistente de reglare a emoțiilor, probleme legate de imaginea de sine și afectarea relațiilor personale. Cercetătorii subliniază că rezultatele reprezintă estimări bazate pe evaluarea simptomelor, nu diagnostice clinice individuale. De asemenea, studiul nu a inclus sistematic militarii și nu a acoperit teritoriile aflate sub ocupație rusă.

Femeile și persoanele strămutate, printre cele mai vulnerabile

Analiza a identificat mai multe categorii de persoane care prezintă o probabilitate mai mare de a îndeplini criteriile pentru tulburările asociate traumelor. Femeile au înregistrat un risc mai ridicat decât bărbații. Același lucru a fost observat în cazul persoanelor strămutate, al celor cu un nivel mai redus de educație și al participanților cu experiență militară anterioară.

Unul dintre cele mai importante rezultate privește acumularea traumelor. Cu cât o persoană a trecut prin mai multe experiențe violente sau amenințătoare de-a lungul vieții, cu atât a crescut probabilitatea apariției simptomelor de PTSD sau CPTSD. Expunerea la violența altor persoane și experiențele în care viața a fost pusă în pericol au prezentat cele mai puternice asocieri cu aceste tulburări.

Cercetătorii atrag atenția că impactul psihologic al războiului nu începe în februarie 2022. Conflictul din Donbas, anexarea Crimeei de către Rusia în 2014 și traumele anterioare au contribuit la acumularea unei poveri psihologice de lungă durată.

Oamenii trăiesc în continuare sub amenințare. De ce recuperarea este atât de dificilă

O particularitate a situației din Ucraina este că evenimentele traumatizante nu aparțin exclusiv trecutului. În cazul multor persoane, amenințarea bombardamentelor, pierderea locuinței sau separarea de familie continuă să reprezinte pericole reale. Această situație complică interpretarea simptomelor psihologice. Starea permanentă de alertă, de exemplu, poate fi atât un simptom al stresului posttraumatic, cât și o reacție justificată la un pericol actual.

Specialiștii folosesc conceptul de „stres traumatic continuu” pentru a descrie situațiile în care oamenii sunt expuși unor amenințări repetate, fără să existe un moment clar în care trauma se încheie. Cercetarea a evidențiat și o constatare neașteptată: PTSD a fost considerabil mai frecvent decât forma complexă, deși populația ucraineană este expusă de ani întregi unor experiențe traumatizante.

Autorii nu au identificat o explicație definitivă. Ei consideră posibil ca sprijinul comunitar, solidaritatea socială și identitatea națională să contribuie la protejarea unor persoane împotriva efectelor psihologice de lungă durată. Această ipoteză necesită însă cercetări suplimentare.

Consecințele războiului ar putea afecta Ucraina timp de generații

Autorii studiului avertizează că amploarea problemelor de sănătate mintală poate depăși capacitatea serviciilor specializate de a oferi tratament tuturor persoanelor afectate. Pe lângă terapiile pentru traume, cercetătorii recomandă dezvoltarea programelor comunitare, a rețelelor de sprijin reciproc și a inițiativelor care consolidează relațiile sociale.

Efectele psihologice ale conflictului pot influența nu doar sănătatea individuală, ci și încrederea dintre oameni, coeziunea comunităților și capacitatea societății de a se reconstrui. Există și limite importante ale cercetării. Interviurile telefonice nu au putut include persoanele fără acces la telefon, iar unii participanți ar fi putut evita să vorbească despre experiențele traumatizante. În plus, datele reflectă situația din mai 2024, nu nivelul actual al simptomelor în rândul populației.