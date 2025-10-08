Egipt. Negocieri fără rezultate. Emisarul special SUA şi ginerele lui Trump se alătură negociatorilor

Sosirea celor doi oficiali are loc după ce marţi, a doua zi de discuţii indirecte între Israel şi Hamas, s-a încheiat fără progrese semnificative, a declarat un înalt oficial palestinian implicat în negocieri.

Conform sursei, rundele de discuţii, moderate de Egipt şi Qatar, s-au concentrat asupra propunerilor de retragere treptată a forţelor israeliene din Fâşia Gaza, a garanţiilor de securitate solicitate de Hamas şi a condiţiilor pentru un armistiţiu permanent.

Preşedintele Donald Trump a adoptat marţi un ton optimist, declarând că „există posibilitatea să avem pace în Orientul Mijlociu”, în timp ce Israelul marca doi ani de la atacurile Hamas din 7 octombrie.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, într-un mesaj publicat pe X, că va continua să urmărească „întoarcerea tuturor celor răpiţi, eliminarea regimului Hamas şi garantarea faptului că Gaza nu va mai reprezenta o ameninţare pentru Israel”.

Şeicul Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, prim-ministrul Qatarului, considerat un mediator cheie, se va alătura discuţiilor, a confirmat un oficial citat de Reuters. Scopul participării sale este „promovarea planului de încetare a focului şi a acordului pentru eliberarea ostaticilor”.

La negocieri este aşteptată şi participarea şefului serviciilor secrete turce, conform surselor diplomatice.

Runda de marţi s-a încheiat fără un acord privind retragerea israeliană şi garanţiile internaţionale solicitate de partea palestiniană. Discuţiile urmează să continue miercuri seară la Cairo, cu implicarea delegaţiei americane.