Egiptul avertizează Israelul să respecte legea și suveranitatea statelor

Președintele Egiptului, Abdel Fattah el-Sisi, a transmis un mesaj ferm către Israel, subliniind că „securitatea și suveranitatea nu se pot atinge prin forță, ci doar prin respectarea legii și a suveranității statelor.”

Declarațiile vin pe fondul tensiunilor crescânde în regiune, Cairo cerând o abordare comună pentru securitatea și cooperarea regională.

El-Sisi a criticat ceea ce a numit „aroganța” Israelului și a reafirmat respingerea totală a atacurilor asupra civililor și a tacticilor de înfometare a populației.

Potrivit Al Jazeera, liderul egiptean a făcut apel la respectarea dreptului internațional și la protejarea vieților nevinovate, subliniind că doar dialogul și cooperarea pot aduce stabilitate durabilă în Orientul Mijlociu.