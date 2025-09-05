Egiptul critică strămutarea palestinienilor din Gaza și acuză Israelul de genocid

Abdelatty a afirmat că Egiptul nu va accepta niciun plan de relocare a populației palestiniene. Acesta a susținut că asemenea demersuri ar „lichida cauza palestiniană”, adăugând că nu există baze morale, legale și etice de a expulza oameni din țara lor.

Acesta a reiterat acuzațiile de genocid față de autoritățile de la Ierusalim. „Ceea ce se întâmplă pe teren este mult peste imaginație. Există un genocid în desfășurare acolo, ucideri în masă prin foamete artificială creată de israelieni”, a susținut ministrul.

Egiptul continuă să colaboreze cu Statele Unite și Qatar pentru obținerea unui armistițiu, însă declarațiile marchează o înăsprire a discursului oficialilor de la Cairo.

Israelul a susținut că acțiunile din Gaza reprezintă autoapărare. De asmenea, premierul Netanyahu a criticat procesul de genocid al Israelului la Curtea Internațională de Justiție de la Haga.

Conflictul a izbucnit în octombrie 2023, după atacul Hamas soldat cu 1.200 de morți și 250 de ostatici. În aproape doi ani de război, peste 64.000 de palestinieni au fost uciși.