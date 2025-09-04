Războiul din Gaza: Bilanțul victimelor palestiniene depășește 64.000

Anunțul a fost făcut de autoritățile sanitare din Fâșia Gaza. Spitalele din enclavă au anunțat că 28 de persoane, majoritatea femei și copii, au fost ucise în urma raidurilor israeliene desfășurate în noaptea de miercuri spre joi, în timp ce armata israeliană a continuat primele etape ale ofensivei asupra orașului Gaza.

Miercuri, gruparea Hamas a anunțat că este dispusă să elibereze ostaticii n schimbul eliberării prizonierilor palestinieni, a unui armistițiu permanent, a retragerii trupelor israeliene din Gaza, a redeschiderii punctelor de frontieră și a lansării procesului de reconstrucție.

Premierul Netanyahu a respins ferm oferta anunțând că operațiunile militare vor continua până când ostaticii vor fi returnați, gruparea Hamas dezarmată și Israel va prealua controlului total asupra securității enclavei.