Elon Musk cere respingerea procesului intentat de SEC

Avocații lui Elon Musk au depus joi o cerere prin care solicită respingerea acțiunii SEC, instituție care susține că miliardarul a încălcat legislația bursieră prin întârzierea de 11 zile a raportării faptului că deținea peste 5% din acțiunile Twitter, companie devenită ulterior X.

Potrivit SEC, Musk ar fi trebuit să dezvăluie pragul atins până la 24 martie 2022, însă a făcut publică informația abia pe 4 aprilie, când ajunsese deja la o participație de 9,2%.

Între timp, el ar fi cumpărat acțiuni suplimentare în valoare de peste 500 de milioane de dolari, la prețuri pe care autoritatea le consideră artificial scăzute, în detrimentul altor investitori

Argumentele apărării

Apărarea lui Musk susține că acesta a depus documentele la o zi după ce managerul său financiar a consultat avocați specializați și că nu a existat nicio intenție de a induce în eroare piața.

„SEC nu susține că Musk a acționat intenționat, deliberat sau cu rea-credință. Este vorba despre o singură declarație depusă cu întârziere, corectată imediat ce a fost descoperită,” au transmis avocații.

SEC a dat în judecată pe 14 ianuarie, cu câteva zile înainte ca Donald Trump să preia președinția și să îl numească pe Musk consilier special pentru reducerea cheltuielilor federale.

Procesul vine pe fondul unei istorii tensionate între Musk și autoritate, care l-a mai acționat în instanță în 2018, după postările sale despre o posibilă retragere a Tesla de la bursă.