Emiratele, sub atac iranian. 341 rachete interceptate în total

Emiratele Arabe Unite au interceptat sâmbătă trei rachete balistice și opt drone lansate din Iran. De la începutul conflictului, sistemele de apărare aeriană ale țării au doborât 341 de rachete balistice, 15 rachete de croazieră și 1.748 de drone, potrivit Ministerului Apărării de la Abu Dhabi.
Andreea Tobias
21 mart. 2026, 13:51, Știri externe

Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a publicat sâmbătă pe X un bilanț actualizat al atacurilor iraniene. Cifrele arată amploarea conflictului care a început pe 28 februarie.

 

În total, sistemele de apărare aeriană au interceptat 341 de rachete balistice, 15 rachete de croazieră și 1.748 de drone de la începutul „agresiunii iraniene flagrante”, conform comunicatului oficial.

Emiratele, sub atac iranian: bilanțul victimelor

Atacurile au provocat moartea a doi militari emiratezi căzuți la datorie. Alte șase persoane de naționalitate pakistaneză, nepaleză, bangladeză și palestiniană au murit în urma loviturilor.

Un total de 160 de persoane au fost rănite, cu leziuni variind de la ușoare la grave.

Rezultate sondaj G4Media: Aproape jumătate dintre cititorii care au răspuns susțin că Guvernul ar trebui să reducă acciza la carburanți
G4Media
Un iranian și o româncă au fost acuzați că au încercat să pătrundă într-o bază navală nucleară din Marea Britanie
Gandul
Ninge 13 zile la rând în România, începând cu această dată. Vortex polar. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza
Cancan
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport
Cât costă o ciorbă pescărească lipovenească la Festivalul Pescăresc din București? O bucată de crap cât un kilogram, în Obor
Libertatea
Pariu că nu o recunoști! Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele!
CSID
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public, dar nu cu motocultorul. De ce?
Promotor