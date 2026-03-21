Emiratele, sub atac iranian. 341 rachete interceptate în total

Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a publicat sâmbătă pe X un bilanț actualizat al atacurilor iraniene. Cifrele arată amploarea conflictului care a început pe 28 februarie.

UAE air defences engage 3 ballistic missiles, 8 UAVs The UAE air defence systems on 21th March 2026 engaged 3 ballistic missiles and 8 UAVs launched from Iran. Since the onset of the blatant Iranian aggression, UAE air defences have engaged 341 ballistic missiles, 15 cruise… pic.twitter.com/AVZylkFUC8 — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) March 21, 2026

În total, sistemele de apărare aeriană au interceptat 341 de rachete balistice, 15 rachete de croazieră și 1.748 de drone de la începutul „agresiunii iraniene flagrante”, conform comunicatului oficial.

Emiratele, sub atac iranian: bilanțul victimelor

Atacurile au provocat moartea a doi militari emiratezi căzuți la datorie. Alte șase persoane de naționalitate pakistaneză, nepaleză, bangladeză și palestiniană au murit în urma loviturilor.

Un total de 160 de persoane au fost rănite, cu leziuni variind de la ușoare la grave.