Emisari americani pleacă în Egipt pentru negocieri de încetare a focului în Gaza / Netanyahu: Hamas va fi dezarmat, fie prin planul lui Trump, fie prin forță militară

Administrația Trump trimite o delegație de rang înalt în Egipt pentru a finaliza negocierile de încetare a focului între Israel și Hamas, a anunțat Casa Albă sâmbătă.

Jared Kushner, ginerele președintelui, și omul de afaceri Steve Witkoff vor participa la discuțiile găzduite de Cairo, care vizează un acord de eliberare a ostaticilor și o încetare durabilă a războiului ce durează de doi ani.

Declarația vine la o zi după ce Hamas a transmis că este dispus să elibereze ostatici în cadrul planului de pace propus de Trump.

Într-un interviu acordat publicației Axios, liderul de la Casa Albă a spus că „suntem foarte aproape de un acord” și că speră să îl finalizeze în următoarele zile.

Egiptul urmează să găzduiască luni delegații din Israel și Hamas pentru a discuta detaliile schimbului de prizonieri, israelieni ținuți în Gaza pentru palestinieni aflați în detenție în Israel, potrivit Ministerului de Externe egiptean.

Conform The Guardian, negocierile au loc la o lună după ce Israelul a întrerupt un alt proces de pace, lovind aerian o echipă de negociatori Hamas în Qatar.

Atacurile israeliene din weekend au ucis zeci de civili palestinieni, inclusiv femei și copii, potrivit autorităților sanitare din Gaza.

Trump a cerut Israelului să oprească bombardamentele, însă raidurile au continuat.

„Nu voi tolera întârzieri din partea Hamas. Ori mergem spre acord, ori totul se anulează”, a avertizat președintele într-un mesaj publicat pe Truth Social.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că speră ca toți ostaticii să fie aduși acasă în zilele următoare, în timpul sărbătorii evreiești Sukkot.

„Hamas va fi dezarmat, fie prin diplomație, prin planul lui Trump, fie prin forță militară”, a spus Netanyahu.