Emisarii lui Trump merg joi în Rusia pentru discuții cu Putin privind Ucraina

„Rușii ne-au invitat să venim, iar acesta este un semnal important din partea lor”, a spus, miercuri, Steve Witkoff într-un interviu acordat Bloomberg, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos.

Donald Trump rămâne „concentrat pe acest acord de pace; este o parte foarte, foarte importantă a agendei sale”, a mai spus Witkoff.

Emisarul a precizat că intenționează să se întâlnească cu oficiali ucraineni mai târziu miercuri, înainte de a pleca la Moscova, după care va merge în Emiratele Arabe Unite pentru „grupuri de lucru”.

„Ucrainenii au spus că suntem gata în proporție de 90%, iar eu sunt de acord cu ei. De fapt, cred că am făcut progrese și mai semnificative”, a afirmat Witkoff.

„Toată lumea vrea să ajungă la un acord de pace”, a declarat Witkoff.

El a refuzat să condamne atacul Rusiei asupra infrastructurii ucrainene, care a lăsat mari părți ale capitalei Kiev fără apă, încălzire și electricitate. „Sunt în război, trag unii în alții”, a spus emisarul lui Trump.