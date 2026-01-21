Prima pagină » Știri externe » Emisarii lui Trump merg joi în Rusia pentru discuții cu Putin privind Ucraina

Emisarii lui Trump merg joi în Rusia pentru discuții cu Putin privind Ucraina

Emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a declarat că el și Jared Kushner vor călători joi în Rusia pentru discuții cu Vladimir Putin privind cele mai recente propuneri ale unui plan de pace care să pună capăt războiului din Ucraina.
Emisarii lui Trump merg joi în Rusia pentru discuții cu Putin privind Ucraina
Iulian Moşneagu
21 ian. 2026, 13:49, Știri externe

„Rușii ne-au invitat să venim, iar acesta este un semnal important din partea lor”, a spus, miercuri, Steve Witkoff într-un interviu acordat Bloomberg, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos.

Donald Trump rămâne „concentrat pe acest acord de pace; este o parte foarte, foarte importantă a agendei sale”, a mai spus Witkoff.

Emisarul a precizat că intenționează să se întâlnească cu oficiali ucraineni mai târziu miercuri, înainte de a pleca la Moscova, după care va merge în Emiratele Arabe Unite pentru „grupuri de lucru”.

„Ucrainenii au spus că suntem gata în proporție de 90%, iar eu sunt de acord cu ei. De fapt, cred că am făcut progrese și mai semnificative”, a afirmat Witkoff.

„Toată lumea vrea să ajungă la un acord de pace”, a declarat Witkoff.

El a refuzat să condamne atacul Rusiei asupra infrastructurii ucrainene, care a lăsat mari părți ale capitalei Kiev fără apă, încălzire și electricitate. „Sunt în război, trag unii în alții”, a spus emisarul lui Trump.

Recomandarea video

EXCLUSIV Ministrul Sănătății, după investigația G4Media despre „mafia parafelor”: Au existat „tot felul de rezistențe” din sistem
G4Media
Câți bani a primit, în doar 2 ore, un cerșetor din Iași. Este din Bârlad, dar și-a închiriat un apartament în regim hotelier
Gandul
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
Cancan
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport
Ororile prin care a trecut tânăra ținută sclavă de șeful ISIS: „Soția lui era chiar mai rea decât el”
Libertatea
Cine are noroc în dragoste în 2026. Zodiile care își găsesc jumătatea în acest an
CSID
2026: Reguli speciale pentru șoferi: Ești obligat să oprești dacă pietonul e pe sensul opus?
Promotor