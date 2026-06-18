Europa pune presiune pe Rusia după dronele căzute în România: ce câștigă Bucureștiul din rezoluția votată la Strasbourg

Prin acest vot, eurodeputații condamnă ferm încălcările repetate ale spațiului aerian al statelor membre ale Uniunii Europene și NATO, pe care le descriu drept parte a unei strategii mai ample de intimidare, destabilizare și testare a capacităților de reacție ale Europei. Rezoluția reafirmă solidaritatea deplină cu România, Estonia, Finlanda, Letonia și Lituania, țări aflate în prima linie a amenințărilor hibride generate de Federația Rusă.
Documentul acordă o atenție specială incidentelor recente care au vizat România, inclusiv prăbușirea unei drone rusești într-o clădire rezidențială din Galați, eveniment soldat cu rănirea a două persoane și evacuarea a peste 70 de locuitori. Parlamentul European califică acest episod drept o escaladare gravă, subliniind că atacurile și incursiunile cu drone nu sunt incidente izolate, ci amenințări directe la adresa securității, suveranității și rezilienței Uniunii Europene.
De asemenea, Parlamentul European salută adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și solicită avansarea rapidă a unor noi măsuri restrictive, inclusiv împotriva sectoarelor energetic și financiar, precum și împotriva entităților implicate în campanii hibride.