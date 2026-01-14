Expert în minerale critice: Accesul la zăcămintele Groenlandei devine posibil. Pentru SUA, miza este slăbirea puterii Chinei

Statele Unite și-au schimbat strategia în lupta pentru resurse. „Nu mai vor doar să cumpere minerale. Vor să controleze locurile din care vin acestea”, susține Dr. Guy Kioni, expert în minerale critice, afliat Forumului Cambridge pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord.

Kioni a explicat pentru CNBC de ce Groenlanda a devenit esențială. „Trebuie să înțelegem că Groenlanda, din punct de vedere geologic, oferă aproximativ 1,5 milioane de tone de minerale critice, esențiale pentru industria de apărare și pentru bateriile vehiculelor electrice”, a precizat expertul.

China domină rafinarea

Problema cea mai mare este, însă, unde se află „gâtul” lanțului: rafinarea. „În prezent, capacitatea de procesare și rafinare este concentrată în mare parte de China. Fără securizarea acestor resurse, Statele Unite nu au practic nicio șansă reală de a concura”, spune expertul britanic.

Accesul la zăcămintele Groenlandei devine posibil

Dr. Guy Kioni a indicat patru motive pentru care Groenlanda devine tot mai importantă. „În primul rând, există o cerere tot mai mare de minerale critice, în special din partea industriei de apărare”, spune analistul. Apoi, accesul la zăcămintele de minerale critice devine posibil: „Schimbările climatice și încălzirea Arcticii fac ca accesul la aceste resurse să fie din ce în ce mai viabil”. Urmează competiția: „Această accesibilitate sporită atrage marile puteri, inclusiv Rusia și China”. Și, în final, energia: „Exploatarea, procesarea și rafinarea mineralelor rare necesită cantități uriașe de energie”.

Opțiunea militară, foarte serioasă

Groenlanda e un caz diferit: „Din punct de vedere geografic, aceasta este practic în vecinătatea Statelor Unite. De aceea, pentru Washington nu este important doar să fie un partener, ci să aibă control asupra teritoriului”.

Potrivit analistului, opțiunea militară nu este exclusă în cazul Groenlandei: „Opțiunea militară rămâne pe masă și ar trebui luată foarte în serios… nu este exclus”.

Petrolul Venezuelei

Aici intră în discuție Venezuela. Kioni leagă petrolul de capacitatea de procesare: accesul la energie poate susține procese industriale „extrem de energofage”, iar când energia se leagă de China, influența Beijingului crește.

Africa e un teren pierdut pentru SUA

Întrebat cum trebuie „citită” situația în Africa, Kioni spune că balanța nu e aceeași. „Africa este mult mai departe… iar China este deja profund prezentă pe continentul african. Statele Unite încearcă acum să recupereze terenul pierdut”.

Rolul Iranului în ecuația energetică

În aceeași logică energetică, Kioni a explicat că Iranul devine următoarea țintă. „Absolut! Iranul este unul dintre cei mai mari producători de petrol din lume, iar cea mai mare parte a exporturilor sale de petrol ajunge în China”.

În acest context – spune expertul – „are sens ca Statele Unite să încerce să limiteze aceste exporturi pentru a reduce avantajul energetic al Chinei”.