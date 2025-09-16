Explozia din portul Beirut din 2020: Proprietarul rus al navei implicate a fost arestat în Bulgaria

Arestarea lui Igor Greciușkin are loc la aproape cinci ani după ce un judecător de instrucție libanez a emis două mandate de arestare prin intermediul Interpolului pe numele său și al căpitanului navei, Boris Prokoșev, de asemenea cetățean rus.

Oficialii judiciari au declarat că se pregătesc documente prin care se solicită transferul lui Grechushkin în Liban pentru interogatoriu. Aceștia au spus că, dacă Grechushkin nu este predat, anchetatorii libanezi ar putea călători în Bulgaria pentru a-l interoga acolo.

Cei patru oficiali judiciari libanezi au declarat că Grechushkin, care are și cetățenie cipriotă, a fost arestat săptămâna trecută pe aeroportul Vasil Levski din Sofia, după ce a sosit cu un zbor din Cipru.

Aceștia au vorbit sub condiția anonimatului, în conformitate cu reglementările.

Explozia din 4 august 2020 a ucis cel puțin 218 persoane și a rănit peste 6.000 de alte persoane. A devastat zone întinse din Beirut și a provocat pagube de miliarde de dolari.

explosion just minutes ago at Beirut port https://t.co/5jkz3bDsKX — ❤️ Desire 👑 (@Haert_desire) August 4, 2020

Niciun oficial libanez nu a fost condamnat în legătură cu acest incident.