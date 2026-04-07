Explozie puternică în apropierea Podului Americilor peste Canalul Panama

Conform ultimelor rapoarte, explozia a avut loc în zona în care este depozitat și transferat combustibilul din cisternele maritime. Camioanele de combustibil ajung de obicei la terminal pentru a pompa combustibil la bord, potrivit Top War.

Se pare că, dintr-un anumit motiv, camioanele cu combustibil au explodat.

Operatorul terminalului a raportat o amenințare la adresa întregului complex de încărcare a petrolului. Conform datelor preliminare, incidentul nu are legătură cu sabotajul sau actele de sabotaj.

Patru persoane au fost rănite în urma exploziilor și a incendiului. O persoană este încă dispărută. Incendiul a fost stins la cel puțin cinci ore după ce a izbucnit.

Autoritățile au decis să nu închidă traficul pe Podul Americilor (Amerikas) pe durata incendiului, argumentând că „nu podul în sine arde, ci structura de pe țărm, iar flăcările nu vor ajunge la structurile podului”.

Podul leagă America de Nord și de Sud și este una dintre cele mai aglomerate artere rutiere din regiune, transportând zilnic peste 60 de vehicule.