Explozie puternică în apropierea Podului Americilor peste Canalul Panama

Autoritățile panameze confirmă rapoartele despre o explozie puternică și un incendiu în apropierea Podului Americilor, care traversează intrarea în Canalul Panama prin Oceanul Pacific. Flăcările s-au răspândit rapid, ajungând la zeci de metri înălțime.
Foto: X Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
07 apr. 2026, 09:58, Știri externe

Conform ultimelor rapoarte, explozia a avut loc în zona în care este depozitat și transferat combustibilul din cisternele maritime. Camioanele de combustibil ajung de obicei la terminal pentru a pompa combustibil la bord, potrivit Top War.

Se pare că, dintr-un anumit motiv, camioanele cu combustibil au explodat.

Operatorul terminalului a raportat o amenințare la adresa întregului complex de încărcare a petrolului. Conform datelor preliminare, incidentul nu are legătură cu sabotajul sau actele de sabotaj.

Patru persoane au fost rănite în urma exploziilor și a incendiului. O persoană este încă dispărută. Incendiul a fost stins la cel puțin cinci ore după ce a izbucnit.

Autoritățile au decis să nu închidă traficul pe Podul Americilor (Amerikas) pe durata incendiului, argumentând că „nu podul în sine arde, ci structura de pe țărm, iar flăcările nu vor ajunge la structurile podului”.

Podul leagă America de Nord și de Sud și este una dintre cele mai aglomerate artere rutiere din regiune, transportând zilnic peste 60 de vehicule.

FOTOGALERIE | Târgul de Paște din Craiova s-a deschis duminică seara
G4Media
Un fost șofer la Pompieri a ajuns să conducă, fără diplomă, Casa de Pensii a MAI. „Sandu Pompieru”, reclamat de angajați și dat pe mâna Justiției
Gandul
Gabi Tamaș L-A BĂTUT pe Aris Eram la Survivor! Șoc TOTAL: a fost dat afară INSTANT
Cancan
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
Prosport
Cine sunt actorii care au jucat falsa întâlnire dintre Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta și ce relații au cu apropiați ai actualului președinte
Libertatea
Din ce este făcut, de fapt, drobul de porc din Kaufland. Ce scrie pe etichetă. Mulți români îl cumpără în această perioadă
CSID
Micro-rulotă electrică „de oraș” cu aproape 3 mp spațiu de locuit. E disponibilă la comandă, dar prețul nu e „micro”
Promotor