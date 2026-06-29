Explozie puternică în Monaco. Cel puțin trei răniți, doi în stare gravă. Un bărbat este căutat. UPDATE: Victimele sunt de origine ucraineană și rusă

UPDATE În spațiul online circulă afirmații potrivit cărora omul de afaceri Vadim Iermolaiev ar fi fost ținta exploziei din Monaco, însă informația nu este încă confirmată de autorități.

Victimele sunt de origine ucraineană și rusă, a declarat poliția franceză pentru BFMTV.

Știre inițială

Deflagrația s-a produs cu puțin înainte de ora locală 21.00, pe rue Révérend Père Louis Frolla, o stradă aflată de-a lungul graniței cu Franța, în apropiere de localitatea Beausoleil.

Potrivit primelor informații din anchetă, explozia ar fi fost provocată de un „act rău intenționat”, a transmis un purtător de cuvânt al guvernului din Monaco. Autoritățile nu au anunțat deocamdată o încadrare oficială a faptei.

Anchetatorii verifică imaginile surprinse de camerele de supraveghere. Un individ ar fi fost filmat în timp ce lăsa un rucsac în fața ușii de intrare a imobilului, chiar în momentul în care alte persoane intrau în clădire. După aceea, bărbatul ar fi fugit pe jos în direcția orașului francez Beausoleil.

Forțele de securitate și echipajele de intervenție au fost mobilizate în zonă, iar autoritățile încearcă să îl identifice și să îl prindă pe suspect. Orașul-stat este în prezent blocat circulația fiind restricționată în majoritatea arterelor importante.

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Primarul orașului Nisa, Éric Ciotti, a reacționat pe X și a vorbit despre un „atentat”, calificând incidentul drept o „tragedie”. „Gânduri pentru victime, familiile lor și poporul monegasc. Sprijin total pentru forțele de securitate și serviciile de urgență mobilizate”, a transmis acesta.

Bilanțul victimelor este provizoriu, iar ancheta este în desfășurare.