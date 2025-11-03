Exportatorii de măsline negre din Spania cer UE să riposteze la tarifele americane

Miercuri, un reprezentant al OMC a emis o decizie care permite UE să ia contramăsuri în valoare de până la 13,64 milioane de dolari pe an în disputa cu SUA privind măslinele coapte. De asemenea, decizia deschide calea pentru ca UE să obțină autorizația OMC pentru a riposta în continuare dacă Washingtonul va impune alte taxe.

Reprezentanții Administrației Trump care au amenințat Spania cu mai multe tarife din cauza reticenței sale de a crește cheltuielile militare, au declarat sâmbătă că nu au nicio intenție de a ridica sancțiunile care au rolul să-i protejeze pe cultivatorii americani.

Cota Spaniei pe piața americană a măslinelor negre a scăzut vertiginos de la 49% în 2017 la 19% în 2024, conform datelor oficiale. Asta după ce Trump a impus tarife vamale de peste 30% în primul său mandat. În august, Washingtonul a aplicat un nou tarif vamal de 15% pentru mărfurile din Uniunea Europeană, inclusiv măslinele de masă.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pentru comerț, Olof Gill, a declarat pentru Reuters că Bruxelles-ul analizează decizia OMC și ia în considerare următorii pași. Situația producătorilor spanioli de măsline pe piața americană se înrăutățește „în ciuda unei hotărâri OMC pe deplin în favoarea lor”, a spus el.