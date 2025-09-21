Filipine. Scandal de corupție și proteste privitoare la proiectele de protecție în fața inundațiilor

Mii de persoane au participat duminică la proteste în Manila, pentru a-și exprima nemulțumirea față de un scandal de corupție care implică parlamentari, oficiali guvernamentali și oameni de afaceri în legătură cu proiecte de apărare împotriva inundațiilor, potrivit AP.

Forțele de poliție au fost desfășurate pentru a asigura siguranța participanților, iar ambasadele Statelor Unite și Australiei au emis avertismente de călătorie, recomandând cetățenilor să evite zonele în care au loc proteste.

Președintele filipinez Ferdinand Marcos Jr. a înființat o comisie independentă pentru a investiga anomaliile semnalate în aproape 10.000 de proiecte în valoare totală de aproximativ 9,5 miliarde de dolari.

Autoritățile au demis sau investighează mai mulți ingineri guvernamentali, iar conturile și bunurile acestora urmează să fie blocate.