Finlanda raportează încălcări teritoriale de drone, inclusiv una din Ucraina

Finlanda a anunțat duminică o posibilă încălcare a spațiului său aerian de către vehicule aeriene fără pilot în sud-estul țării, relatează Reuters.

Premierul Petteri Orpo a declarat tot duminică că este probabil ca această ultimă încălcare să fie legată de atacurile dronelor ucrainene asupra Rusiei.

Țările vecine, Estonia, Letonia și Lituania, au informat săptămâna trecută că mai multe drone ucrainene s-au prăbușit pe teritoriul lor după ce s-au rătăcit în timpul atacurilor asupra instalațiilor de export de petrol rusești de pe coasta Mării Baltice.

Ucraina a intensificat în ultimele săptămâni atacurile cu drone asupra rafinăriilor și rutelor de export de petrol rusești, în încercarea de a afecta economia de război a Rusiei, pe măsură ce negocierile de pace mediate de SUA au stagnat.

Duminică dimineață, ministerul apărării a raportat că mai multe obiecte mici, cu mișcare lentă, zburau la joasă altitudine deasupra unei zone maritime și a sud-estului Finlandei.

Premierul Petteri Orpo a spus că „Rusia are capacități extrem de puternice de bruiaj electronic, ceea ce ar putea explica de ce aceste drone se deplasează în spațiul aerian finlandez, o problemă foarte serioasă”.

De asemenea, Finlanda și-a mobilizat avioanele de vânătoare F/A-18 Hornet pentru a recunoaște obiectele zburătoare. Forțele Aeriene Finlandeze au identificat una dintre drone ca fiind o dronă ucraineană AN196.

„Pilotul nu a deschis focul pentru a evita daune colaterale”, se arată într-un comunicat.

Drona a căzut la sol la nord de orașul Kouvola, iar o altă dronă a lovit solul în aceeași regiune.