Florida renunță la vaccinările obligatorii. Experții avertizează că bolile copilăriei ar putea reveni

Statul american Florida a anunțat recent că va elimina toate cerințele legale privind vaccinarea obligatorie, inclusiv pentru copiii care intră în colectivitate. Autoritățile locale spun că părinții ar trebui să aibă libertatea de a decide ce vaccinuri primesc copiii lor, însă experții avertizează că această decizie ar putea avea consecințe grave, inclusiv reapariția unor boli considerate eradicate sau ținute sub control.

Anunțul a fost făcut de Dr. Joseph Ladapo, medicul general al statului Florida, care a declarat că Departamentul de Sănătate al Floridei colaborează cu biroul guvernatorului Ron DeSantis pentru a elimina toate cerințele de vaccinare din legislația statală. Modificarea regulii va intra în vigoare la 90 de zile de la anunțul oficial, potrivit ABC News.

Imunizări esențiale, scoase din schema obligatorie

Vaccinurile care nu vor mai fi obligatorii le includ pe cele împotriva hepatitei B, varicelei, Haemophilus influenzae tip B (Hib) și pneumococului. Alte vaccinuri esențiale, precum cele împotriva poliomielitei, rujeolei, oreionului, rubeolei, difteriei, tetanosului și tusei convulsive, rămân obligatorii doar temporar, până la o eventuală intervenție legislativă.

Decizia a fost întâmpinată cu îngrijorare de comunitatea medicală. Dr. Paul Offit, director al Centrului pentru Educație privind Vaccinurile de la Spitalul de Copii din Philadelphia, a declarat pentru sursa citată că efectele acestei politici se vor resimți în timp: „S-ar putea să nu observați imediat. Ar putea dura doi sau trei ani până când veți vedea cu adevărat impactul acestei decizii. Dar cred că exact în acea direcție ne îndreptăm”.

Cazuri grave, asociate scăderii vaccinării

Cercetătorul a avertizat că reducerea acoperirii vaccinale va duce la creșterea cazurilor de îmbolnăvire, spitalizări și chiar decese, mai ales în rândul copiilor: „Copiii deja mor în SUA din cauza bolilor prevenibile prin vaccinare, cum ar fi rujeola, gripa sau tusea convulsivă”.

Paul Offit, co-inventatorul vaccinului rotavirus RotaTeq, utilizat pe scară largă pentru prevenirea diareei severe la sugari și copii mici, a amintit că doar în acest an, în Texas, doi copii de vârstă școlară au murit de rujeolă – primele decese de acest fel în SUA în ultimii 10 ani. De asemenea, 266 de copii au murit de gripă în 2025, cel mai mare număr din 2009 încoace.

Un posibil efect de domino în alte state

Oficialii în sănătate publică avertizează că și alte state americane ar putea urma exemplul Floridei, ceea ce ar duce la un sistem fragmentat: unele state cu reguli stricte de vaccinare, altele fără nicio cerință.

„Nu am nicio îndoială că și alte state vor urma exemplul Floridei. Este o mișcare care se ascunde sub pretextul «libertății medicale»” consideră expertul american.

Coaliții regionale pentru protejarea vaccinării

Mai multe state de pe Coasta de Vest și Nord-Estul SUA creează coaliții regionale pentru a menține standarde clare, bazate pe dovezi științifice. Un exemplu este alianța formată din California, Oregon și Washington, care și-a propus să furnizeze ghiduri coerente privind vaccinarea, în ciuda erodării încrederii în instituțiile federale de sănătate.

Costuri umane și economice

Un raport al Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor – agenție federală a Departamentului de Sănătate al SUA, publicat în 2024, arată că vaccinările copiilor născuți între 1994 și 2023 au generat economii directe de 540 de miliarde de dolari și economii sociale totale de 2.700 de miliarde, evitând milioane de cazuri de boală, spitalizări și decese.

Dr. Alok Patel, pediatru la Stanford Children’s Health – rețeaua pediatrică de sănătate afiliată Universității Stanford, a explicat și impactul economic: „Când părinții spun: copiii nu mor de gripă, eu le explic că au dreptate. În medie, un copil sănătos are șanse foarte mici să moară de gripă. Însă gripa, Covid-ul, RSV (cea mai frecventă cauză de bronșiolită și pneumonie la copiii sub 1 an) și alte boli prevenibile pot avea efecte devastatoare nu doar asupra sănătății, ci și asupra economiei – zile de școală pierdute, vizite la urgență, spitalizări și costuri indirecte pentru familii”.