Focuri în nordul Fâșiei Gaza, în ciuda armistițiului: „Războiul nu s-a încheiat”, spun localnicii

În nordul Fâșiei Gaza, martorii spun că focuri de armă au răsunat peste noapte, în ciuda armistițiului declarat între Israel și Hamas, scrie Al Jazeera.

Hisham al-Bardai, tată a cinci copii, care s-a întors în tabăra Jabalia, afirmă că a auzit „focuri de armă de mai multe ori din partea forțelor de ocupație”.

„Tru­ceul a început, dar războiul nu s-a încheiat, iar politica foametei continuă”, a declarat el, făcând referire la blocada strictă impusă de Israel asupra livrărilor de ajutoare în Gaza, relaxată doar parțial după încetarea focului.

La întoarcerea în Jabalia, bărbatul de 37 de ani a găsit doar ruinele casei sale, complet prăbușite.

În ciuda distrugerilor masive, locuitorii încep treptat să revină în cartierele devastate, chiar dacă situația rămâne periculoasă.

„În tabăra Jabalia e o distrugere generalizată, dar oamenii tot se întorc, deși riscurile sunt mari”, a spus Bardai.