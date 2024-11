Forţele Aeriene Americane recepţionează prima racheta SiAW de la Northrop Grumman. Noua dotare este eficientă în faţa unei ameninţări ruseşti, dar nu în faţa armatei chineze

Northrop Grumman a livrat forţelor aeriene americane prima rachetă tip stand-in. SiAW (Stand in Attack Weapon) va fi produsă în cantităţi mari şi se aşteaptă să poată fi integrată pe majoritatea avioanelor de atac ale SUA, capabilitatea sa operaţională fiind plănuită pentru a începe în 2026. Noua rachetă va fi eficientă împotriva majorităţii atacurilor care ar putea veni, în eventualitatea unui conflict, din partea ruşilor, însă nu va putea fi folosită împotriva Chinei, de exemplu, din cauza imposibilităţii avioanelor care o transportă de a se apropia de armata chineză, scriu The Telegraph şi Air and Space Forces.