Forțele israeliene au confiscat terenuri palestiniene pentru extinderea unor așezări

Forțele israeliene au emis noi ordine de confiscare a unor terenuri palestiniene care au aproximativ 14 hectare. Este vorba despre teren din Anata, la nord-est de Ierusalimul de Est. Terenul va fi folosit pentru extinderea unor așezări palestiniene.

Surse locale au declarat că ordinele transmise proprietarilor de terenuri din Anata indicau faptul că terenul confiscat va fi folosit pentru construirea unei parcări și extinderea drumurilor care duc la așezarea Maale Adumim, a anunțat agenția de știri Wafa care este citată de Al Jazeera.

Potrivit raportului, demersul face parte din operațiunea Israelului de a implementa controversatul proiect E1. Acesta își propune să conecteze Maale Adumim cu Ierusalimul de Est ocupat.

Astfel, se va separa nordul Cisiordaniei ocupate de sud, subminând planurile pentru orice viitor stat palestinian în zonă.