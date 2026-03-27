Forțele israeliene au ucis o persoană și rănit alte 17 în sudul Libanului

Potrivit sursei, atacul a avut loc în localitatea Sarafand, din districtul Sidon.

NNA a mai relatat că o dronă israeliană a vizat o ambulanță aparținând Autoritatea Islamică pentru Sănătate, în sensul giratoriu din localitatea Kfar Tebnit, în regiunea Nabatieh, fără a oferi detalii privind eventuale victime.

Atacurile au avut loc în contextul în care forțele israeliene continuă bombardamentele asupra sudului Libanului, iar oficiali israelieni au amenințat cu o invazie terestră și ocuparea unor zone ale țării până la Râul Litani.