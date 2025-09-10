Fostul prim-ministru al Thailandei, condamnat de Curtea Supremă la un an de închisoare

Instanța a decis că Thaksin nu a ispășit în mod corespunzător o pedeapsă de opt ani pentru corupție și abuz de putere, pronunțată la întoarcerea în țară din exilul autoimpus în 2023.

După ce s-a întors în țară, Thaksin a petrecut mai puțin de 24 de ore în închisoare, dar a fost mutat în aripa VIP a unui spital din motive de sănătate, unde a stat șase luni înainte de a fi eliberat condiționat.

În hotărârea sa, instanța supremă a constatat că aranjamentul care i-a permis lui Thaksin să rămână în spital a fost ilegal. „Inculpatul știe că boala sa nu a fost o problemă urgentă, iar șederea în spital nu poate fi considerată o pedeapsă cu închisoarea”, se arată în decizia citită de un judecător.

„Instanța va emite un mandat de închisoare, iar un oficial al închisorii preventive din Bangkok îl va lua”, a declarat judecătorul.

Într-o declarație pe rețelele de socializare, Thaksin, o figură importantă în politica thailandeză, a declarat că acceptă sentința. „De astăzi, chiar dacă îmi voi pierde libertatea, voi avea în continuare libertatea de gândire în beneficiul țării mele și al poporului său”, a spus el.

Aranjamentul care i-a permis lui Thaksin să rămână în spital a fost extrem de controversat la vremea respectivă, mulți punând la îndoială gravitatea stării sale de sănătate.