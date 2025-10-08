Fostul șef FBI pledează nevinovat în procesul în care este acuzat că a mințit Congresul

Comey a pledat nevinovat prin intermediul avocatului său de la tribunalul federal din Alexandria, Virginia, la acuzațiile că ar fi mințit Congresul SUA, în urmă cu cinci ani.

Pledoaria declanșează un proces de negocieri juridice în care avocații apărării vor depune aproape sigur eforturi pentru a obține respingerea acuzației înainte de proces, eventual argumentând că dosarul echivalează cu o urmărire penală selectivă sau răzbunătoare.

„Considerăm că această acțiune a fost inițiată la ordinul președintelui Trump”, a spus avocatul lui Comey în fața judecătorului.

Peste 1.000 de foști angajați ai Departamentului de Justiție, din administrații republicane și democrate, au semnat recent o scrisoare în care denunță cazul împotriva lui Comey drept „un atac fără precedent asupra statului de drept”.