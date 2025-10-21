Fostul director FBI solicită respingerea acuzațiilor de fals în declarații

Documentele judiciare ale lui Comey, care acuză administrația Trump de „conduită intenționat ilegală”, reprezintă cea mai bună șansă a sa de a obține rapid respingerea acuzațiilor și de a evita un proces cu juriu, potrivit Reuters.

Comey a declarat anterior că este nevinovat și are „mare încredere” că sistemul judiciar îi va spăla reputația.

„Actul de acuzare în acest caz provine din multiple încălcări flagrante ale Constituției și un abuz flagrant de putere din partea guvernului federal”, a scris echipa juridică a lui Comey într-unul dintre cele două documente depuse, în care se preciza că dosarul ar trebui clasat pe motiv că este o urmărire penală vindicativă și selectivă.

„Președintele Trump a ordonat Departamentului de Justiție (DOJ) să-l urmărească penal pe domnul Comey din cauza ranchiunilor personale și pentru că domnul Comey l-a criticat frecvent pe președinte pentru conduita sa în funcție”, au declarat avocații săi.

Comey a pledat nevinovat

James Comey a pledat nevinovat la acuzațiile de fals în declarații și obstrucționare a unei anchete a Congresului, acuzații formulate de Lindsey Halligan, procurorul federal șef al Districtului Estic din Virginia.

Halligan, fost avocat personal al lui Trump, fără experiență anterioară în domeniul procuraturii, a fost numită în această funcție la îndemnul lui Trump, după ce acesta și-a depășit reticența de a-i urmări penal pe Comey și James.

Actul de inculpare îl acuză pe Comey că a autorizat un angajat FBI să dezvăluie informații despre o anchetă federală. Actul de acuzare nu identifică ancheta, dar pare să aibă legătură cu Hillary Clinton, rivala lui Trump în cursa prezidențială din 2016.

Cazul lui Comey este audiat de judecătorul districtual american Michael Nachmanoff din Alexandria, Virginia, care a stabilit o dată a procesului în ianuarie. Nachmanoff a declarat deja că moțiunea prin care se argumentează că numirea lui Halligan este invalidă va fi soluționată de un judecător dintr-o altă jurisdicție.