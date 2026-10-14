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Franța condamnă atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Mesaj de solidaritate cu România și Bulgaria

Franța a condamnat atacurile cu drone care au vizat în ultimele zile nave comerciale în Marea Neagră, în apropierea coastelor României și Bulgariei.
Franța condamnă atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Mesaj de solidaritate cu România și Bulgaria
Sursa foto: Facebook/Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, Constanța
Iulian Moşneagu
14 oct. 2026, 13:18, Știri externe
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Într-o declarație a purtătorului de cuvânt al Ministerului francez pentru Europa și Afaceri Externe, publicată pe pagina de Facebook a Ambasadei Franței în România, Parisul a calificat atacurile drept o încălcare flagrantă a dreptului internațional.

„Franța condamnă cu cea mai mare fermitate atacurile inacceptabile cu drone care au vizat nave comerciale în ultimele zile în Marea Neagră în largul coastelor Bulgariei și României”, a transmis purtătorul de cuvânt al Ministerului francez de Externe.

Autoritățile franceze au avertizat că intensificarea atacurilor asupra navigației civile reprezintă o escaladare periculoasă, în contextul războiului din Ucraina.

„Această nouă escaladare iresponsabilă constituie o încălcare flagrantă a dreptului internațional. Intensificarea atacurilor împotriva navigației civile și a navelor comerciale în Marea Neagră, care continuă să provoace victime, este inacceptabilă. Aceasta demonstrează, încă o dată, că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă o amenințare la adresa securității Uniunii Europene și a NATO în ansamblul său”, se arată în declarație.

Totodată, Franța a reafirmat că va continua să sprijine Ucraina și a cerut instituirea unui moratoriu asupra atacurilor în Marea Neagră.

„Franța își exprimă deplina solidaritate cu România și Bulgaria. Securitatea acestora reprezintă o prioritate pentru noi și trebuie garantată”, a subliniat diplomația franceză.

Atacuri asupra navelor comerciale din Marea Neagră

Pe 5 octombrie, nava comercială Royad Mammadov s-a scufundat în apropierea coastelor României, în urma unui incendiu atribuit de autoritățile ucrainene unui atac cu drone rusești. Doi membri ai echipajului au murit, iar alți 11 au fost salvați.

Ulterior, pe 6 și 13 octombrie, alte patru nave comerciale au fost lovite de drone în largul coastelor Bulgariei. Două dintre acestea s-au scufundat.

În acest context, președintele Nicușor Dan va avea miercuri, de la ora 15:00, o convorbire telefonică cu președinta Bulgariei, Iliana Iotova, despre atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră și măsurile necesare pentru asigurarea siguranței navigației maritime, potrivit Administrației Prezidențiale.

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