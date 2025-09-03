Franța vrea să taxeze mai dur bogații, dar evită măsurile care i-ar putea alunga din țară

Ministrul Bugetului din Franța, Amélie de Montchalin, a declarat miercuri că autoritățile se pregătesc să intensifice controalele asupra celor mai înstărite categorii sociale, vizând în special companiile de tip holding și structurile prin care marile averi își reduc obligațiile fiscale. Obiectivul este recuperarea a cel puțin 2 miliarde de euro pentru acoperirea deficitului bugetar.

„Francezii trebuie să aibă încredere în sistemul fiscal, să știe că vecinul lor – mai ales dacă are mai multe mijloace – plătește mai multe taxe decât ei”, a subliniat Montchalin într-un interviu citat de Bloomberg.

Controale pe veniturile miliardarilor

Ea a precizat că guvernul va urmări dacă miliardarii francezi au plătit un nivel „echitabil” de taxe pe venituri, capital și proprietăți. Noile măsuri aflate „pe masă” ar putea aduce venituri importante la buget, într-un moment de criză politică și fiscală.

Declarațiile vin în contextul în care executivul condus de premierul François Bayrou se confruntă cu presiuni crescânde, atât din partea opoziției de stânga, care cere măsuri mai dure de taxare a bogaților, cât și din partea propriilor aliați, înaintea unui vot de încredere programat pentru luni. Bayrou a lăsat de înțeles că ar putea accepta propuneri bugetare alternative, atâta timp cât acestea respectă ținta de deficit.

Taxarea averilor mari, doar în cadru internațional pentru nu alunga miliardarii

De Montchalin a respins însă ideea unei taxe unilaterale de 2% pe marile averi – așa-numita „taxă Zucman”, propusă de economistul francez Gabriel Zucman și susținută de partide ecologiste și de stânga în Adunarea Națională. Proiectul nu a trecut de etapa dezbaterilor parlamentare.

„Orice taxare globală a ultra-bogaților trebuie să fie internațională”, a subliniat ministrul, reafirmând opoziția guvernului față de o soluție aplicată doar la nivel național, care ar putea încuraja migrarea capitalurilor.

Franța este una dintre țările cu cei mai bogați oameni din lume, printre care Bernard Arnault, fondatorul LVMH (Louis Vuitton SE), Françoise Bettencourt Meyers, moștenitoarea L’Oréal, și familia care controlează Hermès. Discuția privind impozitarea marilor averi a fost un punct central și în campania electorală din 2024, care a dus la o Adunare Națională profund fragmentată.

Averile mari rămân în planul bugetar

În timp ce deficitul public rămâne o problemă critică, guvernul speră că lupta împotriva optimizării fiscale excesive va aduce nu doar bani la buget, ci și un plus de încredere în justiția socială a sistemului fiscal francez.

Propunerea taxei Zucman – o impozitare de cel puțin 2% aplicată averilor de peste 100 de milioane de euro, ar afecta aproximativ 1.800 de persoane în Franța și ar putea aduce între 15 și 25 de miliarde de euro la buget, potrivit estimărilor legislative. Deși respinsă de Senat în luna iunie, inițiativa va fi reluată în toamnă, în cadrul negocierilor bugetare pentru anul 2026.