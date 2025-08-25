„Garanții de securitate solide” pentru Kiev, cerute de vice-cancelarul german

Vice-cancelarul german a cerut luni „garanții de securitate solide” pentru Ucraina, la sosirea în Kiev, unde urmează să discute despre modul în care Germania ar putea contribui la un eventual acord de pace în războiul cu Rusia.

„În strânsă colaborare cu cancelarul federal, încerc să stabilesc cum poate sprijini Germania cât mai bine Ucraina într-un posibil proces de pace”, a declarat vice-cancelarul la sosirea sa în capitala Ucrainei, potrivit unui comunicat.

„Germania își va asuma responsabilitățile”, a promis el, în condițiile în care obținerea unui acord între europeni și americani privind garanțiile de securitate pentru Kiev se anunță complicată.

Speranțele de pace s-au redus vineri, când Rusia a exclus organizarea imediată a unui summit cu Kievul, după eforturile depuse în acest sens de președintele american Donald Trump. Este „absolut clar” că Europa trebuie să se implice în aceste garanții, a declarat luni, la Washington, cancelarul german Friedrich Merz.

Duminică, de Ziua Independenței Ucrainei, președintele Volodimir Zelenski a cerut din nou staționarea de trupe străine în Ucraina după încheierea războiului. Până acum, Friedrich Merz a rămas evaziv în privința posibilității unei intervenții.