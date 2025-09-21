Gaza. Israelul continuă ofensiva înainte de reuniunea ONU privind recunoașterea statului palestinian

Oficialii medicali din Gaza susțin că în noaptea de sâmbătă spre duminică peste 30 de oameni au murit în urma atacurilor israeliene.

Atacurile israeliene au ucis cel puțin 34 de persoane în orașul Gaza în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, potrivit oficialilor locali din domeniul sănătății, citați de AP. Printre victime se află și copii, iar majoritatea cadavrelor au fost transportate la Spitalul Shifa.

Ofensiva se desfășoară în timpul pregătirilor pentru reuniunea Adunării Generale a ONU de luni, unde mai multe state, între care Marea Britanie, Franța, Canada și Portugalia, au anunțat că vor recunoaște oficial statul palestinian.

Conflictul din Gaza ține de aproape doi ani, cu un bilanț de peste 65.000 de morți. De asemenea, conflictul a provocat o criză umanitară gravă în rândul populației palestiniene.