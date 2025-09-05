Germania a inaugurat cel mai puternic supercomputer din Europa. Merz spune că UE poate recupera decalajul față de SUA și China în domeniul AI

Friedrich Merz a declarat că Europa poate recupera decalajul în cursa globală pentru inteligența artificială, odată cu operaționalizarea celui mai rapid supercomputer de pe continent, relatează Reuters.

„Statele Unite și China se află într-o competiție strânsă pentru a câștiga cota de piață a viitorului într-o economie globală susținută de inteligența artificială”, a spus el la inaugurarea computerului Jupiter.

„Noi, în Germania și în Europa, avem toate șansele să recuperăm și apoi să ținem pasul”, a adăugat cancelarul Germaniei.

Supercomputerul Jupiter a fost instalat la centrul de cercetare Jülich din vestul Germaniei.

Operaționalizarea lui Jupiter marchează apariția primului supercomputer european din clasa Exascale. Supercomputerul a fost dezvoltat de grupul francez Atos și compania germană ParTec.

Țările europene încearcă să rămână competitive în raport cu SUA în domeniul supercomputerelor, utilizate în cercetări științifice ce variază de la biotehnologie la studiul climei, pentru a evita dependența excesivă de servicii digitale din afara continentului.

„Jupiter va plasa Germania în prim-planul calculului de înaltă performanță la nivel global și va îmbunătăți condițiile pentru dezvoltarea inteligenței artificiale”, a declarat Ralf Wintergerst, președintele asociației de afaceri digitale Bitkom, adăugând că accesul la acesta ar trebui să fie cât mai puțin birocratic pentru start-up-uri și companiile consacrate.