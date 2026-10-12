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Germania se confruntă cu un „război din umbră”, avertizează ministrul de Interne

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a avertizat luni că „războiul din umbră” cu care se confruntă Germania are o amploare mai mare decât cea a Războiului Rece, susținând că această amenințare subliniază necesitatea consolidării agenției naționale de informații a țării, BfV.
Germania se confruntă cu un „război din umbră”, avertizează ministrul de Interne
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Daiana Rob
12 oct. 2026, 13:53, Știri externe
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„Războiul din umbră la care asistăm astăzi are un obiectiv care depășește cu mult orice s-a văzut în timpul Războiului Rece”, a declarat Dobrindt în cadrul unei conferințe de presă a BfV, la Berlin, potrivit Reuters. 

„Scopul său clar este să ne destabilizeze – să ne destabilizeze fundamental”, a spus el, fără a menționa direct Rusia.

Comentariile sale fac ecou avertismentelor lansate luna aceasta de șeful serviciului german de informații externe, BND. Atunci, Martin Jäger, a avertizat că  „Germania riscă să intre într-un conflict violent cu Moscova”.

Apelurile la extinderea competențelor serviciilor de informații germane au căpătat un caracter urgent după un atac eșuat cu o dronă încărcată cu explozibili la un aeroport german în luna august, pe care autoritățile l-au atribuit Rusiei.

Proiectul de lege al guvernului privind reforma, care ar conferi serviciilor de informații competențe mai ample, inclusiv capacitatea de a lua măsuri defensive active, este în prezent examinat de comisiile parlamentare după o primă lectură în septembrie.

„Germania nu poate fi un actor de rangul al doilea sau al treilea când vine vorba de dezvoltarea serviciilor și a capacităților; trebuie să rămânem în prima linie, având în vedere provocările cu care ne confruntăm”, a declarat Dobrindt.

Înființate după cel de-al Doilea Război Mondial, când amintirile despre regimul nazist erau încă proaspete, serviciile germane au fost, în mod tradițional, mai limitate decât cele ale aliaților precum Franța, Marea Britanie sau Statele Unite.

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