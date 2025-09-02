Grupara rebelă Houthi din Yemen a atacat o navă în Marea Roșie

Purtătorul de cuvânt al grupării rebele a anunțat că operațiunea a vizat o navă, motivând că aceasta a încălcat decizia grupării Houthi de a interzice accesul navelor în porturile „Palestinei ocupate”.

Duminică, gruparea a mai atacat un petrolier deținut de Israel pe coasta Arabiei Saudite.

Acțiunile vin după ce Israelul a ucis joi prim-ministrul guvernului rebel și mai mulți miniștrii într-un atac asupra capitalei Sanaa.

De la începutul Războiului din Gaza, gruparea a atacat mai multe ambarcațiuni legate de Israel, motivând că acționează în solidaritate cu populația palestiniană.