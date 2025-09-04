Guvernatorul din Belgorod interzice publicarea imaginilor neoficiale cu atacuri cu drone

Guvernatorul regiunii Belgorod, Viaceslav Gladkov, a anunțat noi măsuri de securitate pe fondul atacurilor frecvente cu drone asupra teritoriului rus aflat la granița cu Ucraina, scrie Kyiv Independent.

Potrivit declarației sale, locuitorilor le este interzis să publice în spațiul public, inclusiv pe internet, informații referitoare la activitatea armatei, la poziționarea echipamentelor militare sau la infrastructura civilă afectată.

Doar reprezentanții autorităților, ai forțelor de ordine și ai serviciilor de securitate pot furniza detalii despre atacuri, iar cetățenii pot distribui doar imagini sau videoclipuri publicate anterior de canalele oficiale.

Gladkov a avertizat că încălcarea regulilor va atrage sancțiuni administrative, fără a oferi detalii privind nivelul acestora.

În plus, guvernatorul a anunțat că părinții copiilor înscriși la grădinițele din regiune vor fi obligați să urmeze cursuri de prim ajutor.