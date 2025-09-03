Guvernul sirian a reținut soldații care s-au filmat executând civili

Autoritățile siriene au interogat și reținut membri ai Ministerului Apărării și Ministerului de Interne, suspectați că au comis abuzuri împotriva civililor în provincia predominant druză Sweida, în iulie, a anunțat miercuri comisia care investighează violențele.

În iulie 2025, provincia siriană Sweida a fost scena unor violențe sângeroase, soldate cu sute de morți. Izbucnite inițial între facțiuni armate druze și triburi beduine, confruntările au escaladat rapid după intervenția forțelor guvernamentale. Rudele victimelor au acuzat forțele de securitate că au executat civili „în stil mafiot”, unele crime fiind filmate chiar de agresori.

Vor fi aduși în fața justiției, în proces public

„Suspecții au fost confruntați cu înregistrările video în care erau văzuți comițând abuzuri. Aceste imagini au fost suficiente ca probă, iar unii dintre ei au mărturisit”, a precizat purtătorul de cuvânt al comisiei de anchetă, Ammar Izzedin, pentru postul Al-Hadath, citat de Reuters.

Potrivit acestuia, persoanele implicate sunt cetățeni sirieni care au acționat „în nume propriu”, fără ordine directe. Numărul celor reținuți nu a fost făcut public, însă aceștia urmează să fie transferați în fața justiției pentru a fi „judecați public”.

„Au fost reținuți de ministerele de Interne și Apărare pentru a fi transferați la finalul anchetei în fața justiției, pentru crimele comise împotriva sirienilor”, a adăugat Izzedin pentru Syria TV.

Forțele siriene, acuzate de mai multe ori de masacre

Sweida este o provincie din sudul Siriei, locuită majoritar de druzi – o comunitate religioasă distinctă, cu o identitate culturală și religioasă aparte, prezentă în special în Siria, Liban și Israel, iar orașul Sweida, capitala provinciei, este considerat un bastion al acestei minorități. În iulie 2025, provincia siriană Sweida a fost scena unor violențe sângeroase, soldate cu sute de morți. Inițial izbucnite între facțiuni armate druze și triburi beduine, confruntările au escaladat rapid după intervenția forțelor guvernamentale.

Organizația Amnesty International a cerut autorităților siriene să tragă la răspundere vinovații pentru execuțiile extrajudiciare din 15 și 16 iulie, în care au fost uciși bărbați și femei druzi.

Aceasta nu este prima acuzație gravă la adresa forțelor siriene. În martie, armata a fost implicată într-un alt scandal, după ce a fost acuzată de masacrarea a sute de membri ai minorității alawite, o ramură a islamului șiit, reprezentând o minoritate religioasă influentă în Siria, din care provine și familia fostului președinte Bashar al-Assad.