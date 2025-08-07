Harvard: Cercetările vor fi întârziate enorm din cauza lipsei de finanțare federală

Colectate de la milioane de soldați americani pe parcursul a două decenii, cu ajutorul a milioane de dolari proveniți din banii contribuabililor, probele de sânge ale acestui specialist în epidemiologie și nutriție sunt păstrate în congelatoare cu azot lichid în cadrul Școlii de Sănătate Publică T.H. Chan a universității.

Probele sunt esențiale pentru cercetarea sa premiată, care caută un leac pentru scleroza multiplă și alte boli neurodegenerative. Dar, de luni de zile, Ascherio nu a mai putut lucra cu probele, deoarece a pierdut 7 milioane de dolari din fondurile federale pentru cercetare, o victimă a conflictului dintre Harvard și administrația Trump.

„Este ca și cum am fi creat un telescop de ultimă generație pentru a explora universul, iar acum nu avem bani pentru a-l lansa”, a spus Ascherio. „Am construit totul și acum suntem gata să-l folosim pentru a face o nouă descoperire care ar putea avea un impact asupra a milioane de oameni din întreaga lume și apoi, «Puf. Ți se taie fondurile»”.

Pierderea unei finanțări federale estimate la 2,6 miliarde de dolari la Harvard a însemnat că unii dintre cei mai proeminenți cercetători din lume concediază tineri cercetători. Aceștia renunță la ani sau chiar decenii de cercetare, în domenii variate, de la dependența de opiacee până la cancer.

Reduceri de fonduri – unele cercetări nu vor mai fi reluate niciodată

Și, în ciuda proceselor intentate de Harvard împotriva administrației și a negocierilor de soluționare între părțile aflate în conflict, cercetătorii se confruntă cu faptul că o parte din munca lor s-ar putea să nu mai fie reluată niciodată.

Reducerile de fonduri fac parte dintr-o luptă de câteva luni pe care administrația Trump a purtat-o împotriva unor universități de top din țară, printre care Columbia, Brown și Northwestern. Administrația a adoptat o poziție deosebit de agresivă împotriva Harvardului, înghețând finanțarea după ce cea mai veche universitate din țară a respins o serie de cereri ale guvernului emise de un grup de lucru federal împotriva antisemitismului.

Guvernul a cerut schimbări radicale la Harvard în ceea ce privește protestele din campus, mediul academic și admiterea studenților, pentru a răspunde acuzațiilor guvernului că universitatea a devenit un focar al liberalismului și a tolerat hărțuirea antisemită.