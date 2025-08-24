Holera face prăpăd într-o țară africană. Cel puțin 158 de persoane au murit

Cel puțin 158 de persoane au murit de holeră de la sfârșitul lunii mai în Darfur de Sud, au anunțat sâmbătă autoritățile sanitare locale. Ministerul Sănătății din regiunea sudaneză a anunțat „o creștere a cazurilor de holeră, cu 2.880 de cazuri înregistrate, inclusiv 158 de decese, de la apariția primului caz al bolii” la sfârșitul lunii mai, anunță Le Figaro. Potrivit comunicatului, vineri au fost înregistrate 42 de cazuri noi de holeră și două decese.

Cum se transmite boala

Boala transmisă prin apa și alimentele contaminate poate ucide în câteva ore dacă pacientul nu primește îngrijiri medicale. Tratamentul este ușor de aplicat, dar spitalele din Sudan se confruntă cu mari probleme din cauza războiului civil prelungit.

Din vara anului 2024, aproximativ 100.000 de cazuri de holeră au fost înregistrate în Sudan, conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Peste 2.400 de decese au fost înregistrate în aceeași perioadă, anunță UNICEF. Situația este deosebit de gravă în Darfur, unde oamenii se confruntă, pe lângă război, cu lipsa apei potabile, a igienei și a asistenței medicale.

Războiul din Sudan, care a ucis zeci de mii de oameni și a dezrădăcinat milioane de oameni, a provocat ceea ce ONU descrie drept „cea mai gravă criză umanitară din lume”. În ceea ce privește cazurile de holeră din Darfur, Medici Fără Frontiere (MSF) a avertizat la mijlocul lunii august că este „cea mai gravă epidemie pe care a cunoscut-o țara în ultimii ani”.