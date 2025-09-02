Husam Zomlot afirmă că recunoașterea statului palestinian ar accelera soluția celor două state

Marea Britanie, Franța, Canada, Australia și Belgia au anunțat că vor recunoaște statul palestinian în cadrul Adunării Generale a ONU de luna aceasta, însă, guvernul britanic ar putea opri procesul, dacă Israelul ar atenua criza umanitară din Gaza și s-ar angaja într-un proces de pace, notează Reuters.

„Cred că va fi pistolul de start pentru ceea ce sperăm să fie un sprint, nici măcar un marș, către implementarea soluției cu două state și sperăm la un rol activ, eficient și semnificativ din partea Regatului Unit”, a declarat Zomlot.

Acesta a evidențiat rolul guvernului de la Londra, având în vedere rolul său istoric în sprijinirea unui „cămin național pentru poporul evreu” prin Declarația Balfour din 1917.

„Odată ce creăm suficientă presiune – o presiune semnificativă – vă asigur că este absolut posibil”, a mai declarat diplomatul, menționând că spera ca demersurile internaționale să oprească extinderea coloniilor israeliene în Cisiordania.

Autoritățile israeliene se confruntă cu critici internaționale pe fondul Războiului din Gaza.

Criticile legate de violența ofensivei din Gaza și extinderea coloniilor din Cisiordania ocupată au fost respinse de Israel, care susține că o recunoaștere a statului palestinian ar recompensa gruparea Hamas.