Belgia va recunoaște statul palestinian la Adunarea Generală a ONU, a declarat marți ministrul de externe Maxime Prevot, alăturându-se presiunilor internaționale asupra Israelului după pași similari făcuți de Australia, Marea Britanie, Canada și Franța.

Sub un val crescând de critici globale pentru războiul din Gaza, Israelul a reacționat cu nemulțumire față de angajamentele de a recunoaște oficial un stat palestinian la un summit ce va avea loc în cadrul reuniunii ONU din septembrie, scrie Reuters.

Belgia se va alătura semnatarilor Declarației de la New York, deschizând drumul către o soluție cu două state, anume un stat palestinian care să coexiste pașnic alături de Israel, a spus Prevot într-o postare pe platforma X.

Decizia vine „în lumina tragediei umanitare care se desfășoară în Palestina, în special în Gaza, și ca răspuns la violențele comise de Israel cu încălcarea dreptului internațional”, a adăugat Prevot.

Belgia intenționează să recunoască statul palestinian ca parte a unei inițiative diplomatice comune conduse de Franța și Arabia Saudită, a mai spus ministrul. Mișcarea este descrisă drept un semnal politic, menit și să condamne extinderea coloniilor israeliene și prezența militară a Israelului în teritorii.

Președintele american Donald Trump a criticat decizia Canadei de a sprijini recunoașterea statalității Palestinei, iar senatorul republican Marco Rubio a catalogat gestul Franței drept „imprudent”.

Belgia ar urma, de asemenea, să impună 12 sancțiuni „ferme” Israelului, printre care o interdicție asupra importului de produse provenite din coloniile israeliene, revizuirea politicilor de achiziții publice cu firme din Israel și declararea liderilor Hamas persona non grata pe teritoriul belgian, a precizat Prevot.

Palestinienii cer de multă vreme un stat în Cisiordania și Gaza, teritorii ocupate de Israel, cu Ierusalimul de Est drept capitală. Statele Unite afirmă însă că un astfel de stat poate fi creat doar prin negocieri directe între israelieni și palestinieni.