Prima pagină » Politic » Grindeanu, liderul PSD: Daniel Băluță este favorit în a fi candidatul PSD la Primăria Capitalei

Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat, sâmbătă, la Buzău, că Daniel Băluță este favorit să fie candidatul partidului la Primăria Capitalei și că are prima șansă.
Petre Apostol
25 oct. 2025, 14:32, Politic

„În acest moment și pe sondajele pe care le avem, Daniel (Băluță – n.r.) este favorit și pleacă cu prima șansă”, a precizat Grindeanu.

El a spus, totuși, că luni va fi o întâlnire cu restul organizației București pentru a discuta despre candidatul partidului la Primăria Capitalei.

Sorin Grindeanu a fost prezent sâmbătă la Buzău cu ocazia organizării Conferinței Județene Extraordinare a PSD, menită să desemneze delegații care vor reprezenta organizația la Congresul Național al partidului, programat pe 7 noiembrie.