„I-a dat lui Putin ceea ce își dorea”. Ce crede Zelenski despre Summitul din Alaska cu Trump

„Este păcat că Ucraina nu a fost acolo, pentru că eu cred că președintele Trump i-a dat… lui Putin ceea ce și-a dorit”, a spus Zelenski despre summitul la nivel înalt de la Anchorage, din 15 august, potrivit The Kyiv Independent.

Ucraina nu a fost invitată la întâlnire, care a marcat prima vizită a lui Putin în SUA de la începutul războiului pe scară largă și a fost văzută ca o rupere clară de izolarea diplomatică impusă liderului rus.

„Putin nu vrea să se întâlnească cu mine, dar își dorește foarte mult să se întâlnească cu președintele Statelor Unite, ca să arate tuturor, prin imagini și înregistrări video, că el este acolo”, a spus Zelenski.

Deși Trump s-a întâlnit cu Zelenski și cu liderii europeni la Washington, la câteva zile după summitul din Alaska, Putin continuă să evite o întâlnire cu președintele ucrainean, în pofida eforturilor lui Trump de a o aranja.

Zelenski și-a exprimat anterior disponibilitatea de a se întâlni cu Putin pe un teren neutru, inclusiv în timpul negocierilor ruso-ucrainene pentru pace, desfășurate la Istanbul, la începutul acestui an. Kremlinul a respins propunerea și a sugerat o întâlnire la Moscova, opțiune pe care Zelenski a respins-o la rândul său.

Poate veni la Kiev, spune Zelenski

„El poate veni la Kiev”, a declarat Zelenski pentru ABC News. „Eu nu pot merge la Moscova când țara mea e sub atac, în fiecare zi. Nu pot merge în capitala acestui terorist”.

În același timp, Rusia și-a intensificat atacurile aeriene mortale împotriva orașelor ucrainene, lansând în noaptea de duminică un număr record de 810 drone și 13 rachete.

Vorbind cu ABC News, Zelenski a spus că „obiectivul lui Putin este să ocupe Ucraina” și că „până când va reuși să facă asta, victoria este de partea noastră”. „De aceea, pentru noi, simplul fapt de a supraviețui înseamnă o victorie”, a adăugat el.

După cel mai recent atac rusesc asupra Ucrainei, Trump și-a reînnoit amenințările privind sancțiunile economice împotriva Moscovei, afirmând că este pregătit să treacă la „a doua fază”.

Trump a adăugat că „anumiți lideri europeni” vor vizita Casa Albă în următoarele zile pentru a discuta o reglementare a păcii, dar nu a oferit nume sau detalii.