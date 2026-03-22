IDF a eliminat comandantul forțelor speciale din unitatea ‘Forța Radwan’ și alți teroriști din organizația teroristă Hezbollah

Forțele aeriene au atacat, sâmbătă, sub coordonarea Comandamentului de Nord și l-au eliminat pe Abu Khalil Barji, comandantul forțelor speciale din unitatea 'Forța Radwan' a organizației teroriste Hezbollah, precum și alți doi teroriști în zona Majdal Silm din sudul Libanului.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
22 mart. 2026, 14:50, Știri externe

Barji a făcut parte din unitatea ‘Forța Radwan’ în ultimii ani și, la eliminarea sa, comanda forțelor speciale ale unității.

Unitatea condusă de el planifică și este responsabilă pentru executarea unor operațiuni teroriste împotriva forțelor IDF.

Împreună cu comandantul unității, au fost eliminați alți doi teroriști din organizația teroristă Hezbollah.

În plus, IDF a atacat aseară infrastructuri ale organizației teroriste Hezbollah în diferite zone din sudul Libanului.

IDF va continua să acționeze cu fermitate împotriva organizației teroriste Hezbollah, care a decis să se alăture conflictului și să acționeze sub protecția regimului terorist iranian, și nu va permite vătămarea civililor din statul Israel.

Citește și

Recomandarea video

Rezultate sondaj G4Media: Aproape jumătate dintre cititorii care au răspuns susțin că Guvernul ar trebui să reducă acciza la carburanți
G4Media
Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde vor fi ploi, ninsori și lapoviță. Prognoză de ultim moment, în exclusivitate pentru Gândul
Gandul
Elena Gheorghe, distrusă! A făcut anunțul cu lacrimi în ochi: 'Despărțirile sunt cumplite'
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport
Scriitorii români, întrebați despre folosirea AI în literatură. „E ca și cum ai trimite pe altcineva la întâlnire cu fata sau băiatul de care te-ai îndrăgostit”
Libertatea
Ai mâncat sarmale de post din LIDL România? Din ce sunt făcute, de fapt
CSID
De ce șoferii din București rămân fără permis la 81 km/h? Majoritatea fac o greșeală majoră
Promotor