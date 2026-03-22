IDF a eliminat comandantul forțelor speciale din unitatea ‘Forța Radwan’ și alți teroriști din organizația teroristă Hezbollah

Barji a făcut parte din unitatea ‘Forța Radwan’ în ultimii ani și, la eliminarea sa, comanda forțelor speciale ale unității.

Unitatea condusă de el planifică și este responsabilă pentru executarea unor operațiuni teroriste împotriva forțelor IDF.

Împreună cu comandantul unității, au fost eliminați alți doi teroriști din organizația teroristă Hezbollah.

În plus, IDF a atacat aseară infrastructuri ale organizației teroriste Hezbollah în diferite zone din sudul Libanului.

IDF va continua să acționeze cu fermitate împotriva organizației teroriste Hezbollah, care a decis să se alăture conflictului și să acționeze sub protecția regimului terorist iranian, și nu va permite vătămarea civililor din statul Israel.