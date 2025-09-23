„Îl iert și nu vreau să moară.” Fiul unei femei ucise cere oprirea execuției criminalului

Berry, acum adult, a trimis o scrisoare guvernatoarei Kay Ivey cerându-i să oprească execuția lui West.

Cei doi au schimbat scrisori în care West și-a exprimat remușcările, iar Berry i-a oferit iertarea. Au cerut să se întâlnească, dar oficialii închisorii au refuzat.

„Îl iert pe acest om și nu vreau să moară”, a declarat Berry.

„Nu vreau ca statul să se răzbune în numele meu sau al familiei mele pentru mama mea”.

Margaret Berry, mamă a doi copii, a fost ucisă pe 28 martie 1997 la Harold’s Chevron din județul Etowah. West nu neagă crima – el și iubita lui aveau nevoie disperată de bani și au jefuit magazinul unde el lucrase odată. Procurorii spun că femeia a fost ucisă pentru a nu rămâne martori.

„Nu trece o zi fără să regret și să-mi doresc să pot da timpul înapoi”, a spus West din închisoare. „Aș vrea să am ocazia să schimb locurile și să fiu eu în locul ei”.

Guvernatoarea Ivey i-a răspuns că apreciază convingerea lui Berry, dar legea Alabama impune pedeapsa cu moartea pentru cele mai grave crime, conform Associated Press.