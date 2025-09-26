Imagini din satelit indică un posibil test secret de rachetă în Iran

Iranul a efectuat, probabil, un test de rachetă fără să îl facă public, arată fotografii satelitare analizate de Associated Press.

Imaginile surprind activitate intensă pe o platformă circulară de la baza spațială Imam Khomeini, folosită anterior pentru lansări majore ale programului spațial civil iranian.

Autoritățile de la Teheran nu au confirmat oficial testul, însă un deputat iranian a susținut, fără a prezenta dovezi, că ar fi fost vorba de o rachetă balistică intercontinentală.

Testul are loc pe fondul tensiunilor crescute înainte de reimpunerea, la sfârșitul săptămânii, a sancțiunilor ONU legate de programul nuclear al Iranului, dar și în timp ce Teheranul repară mai multe situri de rachete lovite de armata israeliană în conflictul de 12 zile din iunie.

„Succesul Israelului în contracararea atacurilor cu rachete ale Iranului a întărit convingerea Teheranului că trebuie să dezvolte mai multe rachete balistice și versiuni mai avansate,” a declarat Behnam Ben Taleblu, analist la Foundation for Defense of Democracies din Washington, un „think tank” critic față de regimul iranian și sancționat de acesta.