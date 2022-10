În Iran, manifestanţii au atacat clădirile instituţionale după uciderea unui protestatar. Numărul morţilor a ajuns la 244

UPDATE - Iranienii au continuat şi vineri, 28 octombrie, cu protestele. Ei cer răsturnarea Republicii Islamice şi moartea ayatollahului

Mulţi activiştii au postat videoclipuri cu mulţimi de oameni care cer moartea liderului suprem şi desfiinţarea mult temutei miliţii Basij, acuzată pentru opresiuni.

Comentatorul dintr-un videoclip spune că a filmat mulţimea protestând vineri în oraşul Zahedan, aproape de graniţa de sud-est a Iranului cu Pakistan şi Afganistan.

Contul de Twitter al activistului 1500tasvir a postat un videoclip în care sunt prezentate protestele din Zahedan, unde manifestanţii scandează „Moarte lui Khamenei”.

Un alt videoclip arată un protestatar de 12 ani care a fost împuşcat în cap.

Iranul este cuprins de proteste şi opresiune violentă a regimului clerical din 28 octombrie 2016, rezultând până în prezent moartea sau rănirea a 1500 persoane.

Se speculează că numai în 2021 au fost ucise 145 de persoane de către forţele de securitate.

De la uciderea lui Mahsa Amini şi escaladarea protestelor anti-Khamenei, 244 de protestatari şi 28 de poliţişti şi miliţieni au fost ucişi, transmite Alarabiya.

Peste 12.000 de persoane acuzate sau suspectate că s-au împotrivit regimului Ayatollahului au fost arestate, transmite organizaţia non-guvernamentală Activişti pentru drepturile omului în Iran.

Uciderea unui protestatar duce la atacuri asupra birourilor guvernamentale

În Mahabad, uciderea de către forţele de securitate a unui protestatar pe nume Ismaeil Mauludi, în vârstă de 35 de ani, a provocat haos. Protestatarii au încercat să pătrundă în birourile guvernamentale.

Un departament de finanţe şi comitetul Emdad au fost ocupate de protestatari.

The citizens of Mahabad took control of a number of government institutions, including the finance department, the Emdad committee, etc.



People have surrounded the governor's building.#MahsaAmini#ZhinaAmini#Kurdistanpic.twitter.com/Z8y527Gt2N — Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) October 27, 2022

Protestatarii pot fi văzuţi rupând gardul perimetrului înainte de a se dispersa după ce forţele de ordine trag cu focuri de armă într-o filmare distribuită de Hengaw.

În timp ce birourile municipale erau atacate, în Saqqez, oraşul natal al lui Mahsa Amini, oameni au ieşit în stradă devreme în cursul zilei.

Mulţimi uriaşe de oameni au călătorit la mormântul lui Mahsa pentru a marca 40 de zile de la moartea ei, o piatră de hotar semnificativă pentru începutul Contrarevoluţiei Islamice, o mişcare împotriva regimului clerical care controlează ţara din 1979.

Forţele iraniene au încercat să descurajeze oamenii să se adune la mormântul ei, dar ştirile afiliate statului au negat că o prezenţă mare de securitate ar fi fost adunată în zonă. Cu toate acestea, videoclipurile postate pe reţelele de socializare sugerează contrariul, transmite SkyNews.

Security forces stand on the main locations in #Saqez to prevent people’s protest to continue in the city.



From early hours people gathered on Mahsa’s grave at the cemetery #MahsaAmini



pic.twitter.com/FefOYgH4NR — Sima Sabet | سیما ثابت (@Sima_Sabet) October 26, 2022

Prima parte a clipului prezintă cel puţin şapte ofiţeri de poliţie îmbrăcaţi în echipament de protecţie şi purtând scuturi anti-revoltă.

Alte imagini distribuite online arată forţele de securitate adunate în Piaţa Mydane Dayk, la celălalt capăt al Bulevardului Madar, în seara precedentă.

The large-scale presence of the security forces in front of the Kurd hotel in Mydane Dayk Sq. in Saqqez.



October 25, 2022.#MahsaAmini#ZhinaAmini#Kurdistan pic.twitter.com/wehIwmtgrL — Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) October 25, 2022

În ciuda eforturilor depuse de forţele de securitate, 8.000 de oameni au mărşăluit către cimitir. Cifrele furnizate de surse antiguvernamentale au fost mult mai mari, spunând că au participat aproximativ 35.000 de bărbaţi şi femei din oraşele apropiate.