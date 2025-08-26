Prima pagină » Știri externe » În timp ce Ucraina este în război, fratele premierului Yulia Srîvîdenco trăiește în străinătate

Iulia Svîrîdenko, recent învestită în funcția de prim-ministru al Ucrainei, are un frate plecat peste hotare. Acesta pare să fi părăsit țara la începutul invaziei, potrivit mass-mediei ucrainene.
Sursă foto: X / Yulia Svyrydenko
Daiana Rob
26 aug. 2025, 16:38, Știri externe

Înalta demnitară s-a ferit să răspundă amănunțit la întrebările jurnaliștilor Serviciului Ucrainean al RFE / RL, citat de Radio Europa Liberă. 

Totuși, ea a confirmat că are un frate plecat în străinătate. Aceasta a declarat că el nu a plecat în timpul invaziei la scară largă.

În timpul războiului, bărbaților cu vârste cuprinse între 18 – 60 de ani le-a fost interzis să părăsească țara, odată cu începerea Invaziei în Ucraina, în 24 februarie 2022. De asemenea, odată cu începerea Războiului din Ucraina a fost decretată legea marțială, care impune restricții de călătorie în străinătate pentru bărbații ucraineni.

Serviciul ucrainean al RFL / RL a intervievat-o din mers pe Iulia Svîrîdenko, aflată la un eveniment în Kiev. Declarațiile sale au fost scurte. „Nu a plecat în timpul războiului la scară largă”, a răspuns demnitara pentru Serviciul Ucrainean al RFE / RL.

Ea a fost întrebată de reporteri când a plecat fratele său și dacă plecarea fratelui său a avut loc înainte de invazie sau după. Reporterii l-au mai întrebat dacă el s-a întors în țară. Ministrul nu a răspuns întrebărilor, iar singurul detaliu dezvăluit este acela că el „Locuiește în străinătate”.

Potrivit RFE / RL, fratele demnitarei, numit Vitali Svîrîdenko, are un apartament închiriat în Londra, din august 2022.