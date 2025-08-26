Dronele ar fi lovit infrastructura feroviară din Crimeea ocupată de Rusia în timpul atacului ucrainean

Dronele au lovit o substație la o gară din orașul Krasnohvardiiske ocupat de Rusia, a raportat canalul Crimean Wind Telegram.

Procurorul general al Rusiei, figură cheie în reprimarea disidenților, este pe cale să devină noul președinte al Curții Supreme

În timpul mandatului său, Igor Krasnov a supravegheat arestarea fostului lider al opoziției ruse Alexei Navalny, la întoarcerea acestuia din Germania.

Atacurile rusești au ucis 1 persoană și au rănit 15 în Ucraina în ultima zi

Forțele ucrainene au doborât 47 din cele 59 de drone, inclusiv drone de atac de tip Shahed și momeli, lansate de Rusia peste noapte, a raportat Forțele Aeriene.

Trump spune că a discutat cu Putin despre dezarmarea nucleară a Rusiei

„Rusia este dispusă să o facă, și cred că și China va fi dispusă să o facă. Nu putem permite proliferarea armelor nucleare”, a declarat președintele SUA, Donald Trump.

Veto-ul președintelui polonez nu va amenința accesul Ucrainei la Starlink, susține biroul lui Nawrocki

Șeful biroului lui Nawrocki a declarat că un nou proiect de lege prezentat de președinte parlamentului păstrează acordul actual, iar parlamentarii trebuie doar să îl aprobe luna viitoare.

Statul Major General: Rusia a pierdut 1.077.830 de soldați în Ucraina din 24 februarie 202

Numărul include 890 de victime suferite de forțele ruse în ultima zi.

O armată ucraineană puternică este „fundamentală” pentru orice garanții de securitate, afirmă ministrul de externe

„Cu toții împărtășim convingerea că armata ucraineană este nivelul fundamental al oricăror astfel de garanții, prin urmare, consolidarea sa maximă este prioritatea noastră principală”, a declarat ministrul de externe Andrii Sybiha.

„Tratează-i așa cum tratezi Washingtonul” – democratul îi spune lui Trump să adopte o poziție mai dură față de Rusia

„Poate că ar trebui să-i tratezi așa cum tratezi Washingtonul, D.C., sau cum ai tratat Groenlanda când ai preluat funcția, sau cum ai tratat Canada când ai preluat funcția”, a declarat Jared Moskowitz, democrat din Florida.

Ucraina solicită sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei, în contextul în care Moscova intenționează să deschidă porturile maritime ocupate pentru navele internaționale

„Ucraina solicită partenerilor să introducă sancțiuni suplimentare severe împotriva tuturor persoanelor fizice și juridice ruse, companiilor străine, în cazul implicării acestora în activități comerciale în porturile maritime din Berdiansk și Mariupol”, a declarat Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat.

Rusia intenționează să se retragă din Convenția europeană pentru prevenirea torturii

Prim-ministrul rus Mikhail Mishustin a semnat pe 25 august o rezoluție prin care solicită Moscovei să se retragă din Convenția europeană pentru prevenirea torturii.

Germania își reafirmă sprijinul pentru Ucraina și promite 10,5 miliarde de dolari până în 2026

Ministrul german al Finanțelor, Klingbeil, a subliniat că Germania „nu se va eschiva de la responsabilitatea” sa de a sprijini Ucraina și a reiterat că Berlinul rămâne al doilea cel mai mare susținător al Kievului la nivel mondial și cel mai mare din Europa.

Administrația Trump ia în considerare sancțiuni împotriva oficialilor UE în legătură cu Legea serviciilor digitale

Posibila măsură vine pe fondul plângerilor continue ale SUA că legea cenzurează vocile americane și impune o povară nedreaptă companiilor tehnologice americane.