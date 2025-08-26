Dronele au lovit o substație la o gară din orașul Krasnohvardiiske ocupat de Rusia, a raportat canalul Crimean Wind Telegram.
În timpul mandatului său, Igor Krasnov a supravegheat arestarea fostului lider al opoziției ruse Alexei Navalny, la întoarcerea acestuia din Germania.
Forțele ucrainene au doborât 47 din cele 59 de drone, inclusiv drone de atac de tip Shahed și momeli, lansate de Rusia peste noapte, a raportat Forțele Aeriene.
„Rusia este dispusă să o facă, și cred că și China va fi dispusă să o facă. Nu putem permite proliferarea armelor nucleare”, a declarat președintele SUA, Donald Trump.
Șeful biroului lui Nawrocki a declarat că un nou proiect de lege prezentat de președinte parlamentului păstrează acordul actual, iar parlamentarii trebuie doar să îl aprobe luna viitoare.
Numărul include 890 de victime suferite de forțele ruse în ultima zi.
„Cu toții împărtășim convingerea că armata ucraineană este nivelul fundamental al oricăror astfel de garanții, prin urmare, consolidarea sa maximă este prioritatea noastră principală”, a declarat ministrul de externe Andrii Sybiha.
„Poate că ar trebui să-i tratezi așa cum tratezi Washingtonul, D.C., sau cum ai tratat Groenlanda când ai preluat funcția, sau cum ai tratat Canada când ai preluat funcția”, a declarat Jared Moskowitz, democrat din Florida.
„Ucraina solicită partenerilor să introducă sancțiuni suplimentare severe împotriva tuturor persoanelor fizice și juridice ruse, companiilor străine, în cazul implicării acestora în activități comerciale în porturile maritime din Berdiansk și Mariupol”, a declarat Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat.
Prim-ministrul rus Mikhail Mishustin a semnat pe 25 august o rezoluție prin care solicită Moscovei să se retragă din Convenția europeană pentru prevenirea torturii.
Ministrul german al Finanțelor, Klingbeil, a subliniat că Germania „nu se va eschiva de la responsabilitatea” sa de a sprijini Ucraina și a reiterat că Berlinul rămâne al doilea cel mai mare susținător al Kievului la nivel mondial și cel mai mare din Europa.
Posibila măsură vine pe fondul plângerilor continue ale SUA că legea cenzurează vocile americane și impune o povară nedreaptă companiilor tehnologice americane.