Rusia vrea să se retragă din tratatul european împotriva torturii

Decretul este redactat de premierul rus Mihail Mișustin și datat 23 august și propune ca președintele Vladimir Putin să prezinte retragerea din convenție Dumei de Stat, camera inferioară a parlamentului rus. Momentan, nu a fost stabilită o dată oficială de ieșire din acest tratat, scrie POLITICO.

Rusia a fost eliminată din Consiliul Europei, cel mai important organism pentru drepturile omului de pe continent, la o lună după izbucnirea războiului.

În multe cazuri, Kremlinul a folosit tortura împotriva prizonierilor politici, inclusiv a liderului opoziției Aleksei Navalnîi, care a murit în februarie 2024. Prizonierii ucraineni ținuți în captivitate au fost, de asemenea, victime ale torturii.

Convenția europeană împotriva torturii a fost adoptată în 1987 și reprezintă unul dintre tratatele fundamentale ale Consiliului Europei. Aceasta permite membrilor comitetului împotriva torturii să inspecteze centrele de detenție din țările membre, pentru îmbunătățirea condițiilor de detenție.

Retragerea Rusiei din acest tratat european este în mare parte simbolică. Kremlinul a folosit tortura pentru a menține controlul și a înăbuși disidența internă.