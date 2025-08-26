Ucraina va relaxa regulile de trecere a frontierei pentru bărbații între 18 și 22 de ani

Anunțul a fost făcut după întâlnirea lui Zelenski cu premierul Yulia Svyrydenko.

Detaliile noilor reguli nu au fost încă publicate, însă președintele a precizat că acestea au fost convenite cu structurile militare și că urmează să fie implementate în curând, notează The Kyiv Independent.

Pe 12 august, Zelenski solicitase Cabinetului relaxarea regulilor pentru această categorie de vârstă. Ulterior, pe 18 august, premierul Svyrydenko a confirmat că guvernul lucrează la aceste reguli, iar pe 22 august, parlamentul ucrainean a depus un proiect de lege care să permită bărbaților cu vârste între 18-22 să părăsească țara.

De la începutul invaziei ruse din februarie 2022, bărbaților ucraineni cu vârste între 18 și 60 de ani, le-a fost interzis să părăsească țara, iar cei cu vârste între 25 și 60 de ani pot fi recrutați în armată.