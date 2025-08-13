Prima pagină » Știri externe » Incendiu la o rafinărie din Slaviansk cauzat de resturile unei drone distruse

Incendiu la o rafinărie din Slaviansk cauzat de resturile unei drone distruse

Resturi provenite dintr-o dronă distrusă au provocat un incendiu minor la rafinăria Slaviansk din regiunea Krasnodar, iar în Volgograd, fragmente de dronă au căzut pe un bloc de 16 etaje, informează Reuters.
Incendiu la o rafinărie din Slaviansk cauzat de resturile unei drone distruse
Captură X
Radu Mocanu
13 aug. 2025, 12:05, Știri externe

În noaptea de marţi spre miercuri, armata ucraineană a lansat un atac cu drone. Ministerul rus al Apărării a transmis pe Telegram că apărarea antiaeriană a doborât, în total, 46 de drone ucrainene peste noapte, dintre care cinci în regiunea Krasnodar, fără a menţiona numărul de drone lansate.

În urma atacului, miercuri, a izbucnit un incendiu minor la rafinăria din Slaviansk, după ce asupra acestuia au căzut resturile unei drone distruse. Autorităţile au anunţat că incendiul a fost stins rapid şi că nu au fost înregistrate victime.

În acelaşi atac, a fost vizată şi regiunea Volgograd unde resturi de dronă au căzut pe un bloc de 16 etaje. Locuitorii au fost evacuaţi preventiv. Ministerul Apărării a declarat că 11 drone au fost distruse în zonă.