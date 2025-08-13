Incendiu la o rafinărie din Slaviansk cauzat de resturile unei drone distruse

În noaptea de marţi spre miercuri, armata ucraineană a lansat un atac cu drone. Ministerul rus al Apărării a transmis pe Telegram că apărarea antiaeriană a doborât, în total, 46 de drone ucrainene peste noapte, dintre care cinci în regiunea Krasnodar, fără a menţiona numărul de drone lansate.

În urma atacului, miercuri, a izbucnit un incendiu minor la rafinăria din Slaviansk, după ce asupra acestuia au căzut resturile unei drone distruse. Autorităţile au anunţat că incendiul a fost stins rapid şi că nu au fost înregistrate victime.

În acelaşi atac, a fost vizată şi regiunea Volgograd unde resturi de dronă au căzut pe un bloc de 16 etaje. Locuitorii au fost evacuaţi preventiv. Ministerul Apărării a declarat că 11 drone au fost distruse în zonă.