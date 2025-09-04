Prima pagină » Știri externe » Încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina este „puțin mai dificilă” decât mă așteptam, explică Trump

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, miercuri, că inițial a crezut că încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei va fi simplă, dar a recunoscut că s-a dovedit a fi mai dificilă decât se aștepta, potrivit The Kyiv Independent.
„Sincer să fiu, războiul cu Rusia, am crezut că va fi mai ușor de rezolvat decât altele pe care le-am oprit, dar se pare că e ceva puțin mai dificil”, a spus Trump pentru CBS News.

De la preluarea mandatului, pe 20 ianuarie, Trump s-a prezentat drept un mediator global, afirmând că a pus capăt la șapte conflicte, fără însă a aduce dovezi sau a preciza despre ce războaie este vorba.

El a explicat că abordarea sa este să aducă liderii într-o încăpere și să îi împingă spre un acord, deși a admis că negocierile dintre Kiev și Moscova cer răbdare.

După summitul din 15 august cu președintele rus Vladimir Putin, desfășurat în Alaska, Trump a declarat că pregătește o întâlnire directă între Putin și președintele Volodimir Zelenski. Kremlinul a negat că ar fi fost stabilit un asemenea acord.

Președintele ucrainean și-a exprimat în repetate rânduri disponibilitatea de a se întâlni direct cu Putin, cerând Statelor Unite să impună măsuri mai dure dacă Rusia continuă să evite astfel de discuții.

Putin a declarat, miercuri, în fața jurnaliștilor, că nu a exclus niciodată o întâlnire cu Zelenski și a sugerat că aceasta ar putea avea loc dacă este pregătită corespunzător. El a spus că, dacă Zelenski este pregătit, poate veni la Moscova.

Termenul-limită din 8 august, fixat de Trump pentru ca Rusia să accepte un armistițiu, a trecut fără consecințe.

