Încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina este „puțin mai dificilă” decât mă așteptam, explică Trump

„Sincer să fiu, războiul cu Rusia, am crezut că va fi mai ușor de rezolvat decât altele pe care le-am oprit, dar se pare că e ceva puțin mai dificil”, a spus Trump pentru CBS News.

De la preluarea mandatului, pe 20 ianuarie, Trump s-a prezentat drept un mediator global, afirmând că a pus capăt la șapte conflicte, fără însă a aduce dovezi sau a preciza despre ce războaie este vorba.

El a explicat că abordarea sa este să aducă liderii într-o încăpere și să îi împingă spre un acord, deși a admis că negocierile dintre Kiev și Moscova cer răbdare.

După summitul din 15 august cu președintele rus Vladimir Putin, desfășurat în Alaska, Trump a declarat că pregătește o întâlnire directă între Putin și președintele Volodimir Zelenski. Kremlinul a negat că ar fi fost stabilit un asemenea acord.

Președintele ucrainean și-a exprimat în repetate rânduri disponibilitatea de a se întâlni direct cu Putin, cerând Statelor Unite să impună măsuri mai dure dacă Rusia continuă să evite astfel de discuții.

Putin a declarat, miercuri, în fața jurnaliștilor, că nu a exclus niciodată o întâlnire cu Zelenski și a sugerat că aceasta ar putea avea loc dacă este pregătită corespunzător. El a spus că, dacă Zelenski este pregătit, poate veni la Moscova.

Termenul-limită din 8 august, fixat de Trump pentru ca Rusia să accepte un armistițiu, a trecut fără consecințe.